Torino, Belotti al 45': "Napoli è una grande e non è facile, ma stiamo concedendo poco"

All'intervallo è 0-0 tra Napoli e Torino. Tra i migliori sicuramente Andrea Belotti, che durante la pausa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Un buon primo tempo. Abbiamo concesso poco al Napoli, siamo stati ordinati e compatti. Sapevamo che venire qui non sarebbe stato facile per la grandezza della squadra che abbiamo di fronte e quindi serviva una partita di squadra ed è quello che stiamo provando a fare. Sappiamo che questa classifica non ci appartiene, possiamo solo dimostrarlo sul campo partita dopo partita e stiamo provando a farlo anche stasera".