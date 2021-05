Torna Politano: l'uomo della svolta sarà titolare con lo Spezia per inseguire tre obiettivi

Tocca di nuovo a Matteo Politano, uno degli uomini della svolta Champions che oggi collezionerà la sua quattordicesima gara da titolare nelle ultime sedici giornate di campionato, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che Lozano sta bene ma forse non è ancora in un'ottima forma e così dopo aver cominciato con il Cagliari in panchina toccherà di nuovo a Politano completare il tris di trequarti insieme con Zielinski e Insigne. L'ex Sassuolo insegue il record di gol in campionato, considerando che ne conta 9 e che nel 2018 con il Sassuolo ha toccato quota 10, ma anche l'Europeo con l'Italia oltre che la qualificazione Champions.