Tuttosport - Ipotesi Paredes, al Psg diritto di prelazione in caso di cessione di big del Napoli

Il sogno per il centrocampo del Napoli si chiama Leandro Paredes. Tra le varie trattative che il Napoli sta cercando di imbastire per regalare a Gattuso il rinforzo per la mediana, secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe anche quella con il Psg per l'ex Roma: "C’è anche Leandro Paredes del Psg - si legge sul quotidiano - e con i francesi si può aprire un discorso in prestito con obbligo di riscatto. Al Psg verrebbe concessa una prelazione in caso di cessione in estate dei big presenti attualmente nella rosa azzurra. Il riferimento è soprattutto ad Allan.