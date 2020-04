Tuttosport: "Napoli su Belotti: Petagna sacrificato? Si vedrà..."

Andrea Belotti è ancora incedibile per Urbano Cairo? A porsi l'interrogativo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come sul centravanti da tempo ci siano offerte che arrivano da più parti, con il Napoli che sembra essere in prima fila per provare a strappare al Torino il classe '93.

"Un Gallo - si legge sul quotidiano - che di sicuro piace comunque non soltanto a un Napoli che per la prossima annata si è già assicurato Petagna. Strategia per arrivare a Belotti inserendo l’attuale centravanti della Spal nell’affare? Una cosa è certa: Petagna sarebbe il “nuovo” Zaza, cioè la prima alternativa all’attaccante di riferimento. Nonché il giocatore da schierare assieme a Belotti, presupponendone la conferma per ora annunciata, per dare vita al proverbiale reparto di peso".