Tuttosport - San Paolo proibito per Klopp, il Napoli trova falle anche nel Liverpool d'acciaio

L'edizione di oggi de Tuttosport elogia la prestazione degli azzurri al San Paolo contro i reds: "Una lezione ai campioni d'Europa del Liverpool è il biglietto da visita del Napoli di Ancelotti in Champions. Un debutto con i fiocchi ed una prestazione di coraggio e spettacolo che può far sognare i tifosi azzurri. Il San Paolo si conferma proibito per Klopp, che qui ha sofferto sia con il Borussia Dortmund che con i reds, confermando che, se attaccato sul piano dell'intensità fino in fondo, fino al 90' anche le Liverpool d'acciaio si può trovare qualche falla".