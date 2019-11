Tv Luna: "ADL non solleverà Ancelotti dall’incarico ed il tecnico non ha mai pensato alle dimissioni"

Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino ha commentato con un post su Twitter le voci su un possibile esonero di Ancelotti: "De Laurentiis non solleverà Ancelotti dall’incarico ed il tecnico non ha mai pensato e mai penserà alle dimissioni. L’unica discriminante potrebbe essere rappresentata solo da una sciagurata eliminazione dalla Champions. E se qualcuno se lo augura non è tifoso del Napoli!"

