UFFICIALE - I convocati del Barça per Napoli: 21 convocati, ma 6 canterani e uno non in lista

Quique Setién ha annunciato i convocati per la sua prima partita di Champions. I catalani sfideranno martedì il Napoli negli ottavi di Champions League. Tra i convocati ci sono sei canterani e uno non in lista (il neo-acquisto Braithwaite non potrà giocare con gli azzurri). Out anche Sergi Roberto, ennesimo infortunio arrivato nella giornata di oggi.

I CONVOCATI: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Alex Collado, Ansu Fati, Ronald Araujo, Sergio Akieme.