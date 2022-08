UFFICIALE - I convocati di Spalletti per Firenze: out gli infortunati Ounas e Demme

Sono stati ufficializzati i convocati di Luciano Spalletti per Fiorentina-Napoli, gara valida per la terza giornata di campionato

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati ufficializzati i convocati di Luciano Spalletti per Fiorentina-Napoli, gara valida per la terza giornata di campionato in programma domani allo Stadio Franchi alle ore 20.45. Assenti Fabian Ruiz, sempre più vicino al trasferimento al PSG, Diego Demme, ancora alle prese con l’infortunio e Adam Ounas, che ha rimediato un affaticamento alla coscia destra. Ci sono nell'elenco gli ultimi arrivati Ndombele, Simeone e Raspadori.

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.