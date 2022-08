UFFICIALE - Si ferma Ounas e salta Firenze: il report del cub azzurro

Si ferma Adam Ounas. L’algerino ha riportato un affaticamento alla coscia destra.

Si ferma Adam Ounas. L’algerino ha riportato un affaticamento alla coscia destra. A riferirlo è la SSC Napoli sul suo sito ufficiale. L’esterno ex Bordeaux, dunque, è in forte dubbio per la trasferta di domani a Firenze contro i viola di Italiano e quasi sicuramente non sarà a disposizione.