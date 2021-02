UFFICIALE - I convocati per Bergamo: tornano Kou e Ghoulam, ancora out Demme

Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei convocati per il match di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Rientrano Koulibaly e Ghoulam, dopo la negatività al Covid. Out Demme e Hysaj, infortunati, in difesa aggregati nuovamente Costanzo, centrale difensivo 2002 e Zedadka, laterale 2000. A centrocampo c'è Labriola. Politano è presente nell'elenco dei convocati nonostante il problema fisico al costato accusato durante l'ultimo match contro il Granada. Confermato anche il baby Cioffi per l'attacco, insieme a D'Agostino.

I convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).