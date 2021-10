UFFICIALE - I convocati per il Legia: out Zielinski, torna Manolas. Prima in Europa per Lobotka

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Legia Varsavia, gara in programma alle ore 21 e valevole per la terza giornata di Europa League. Non c'è Zielinski, out precauzionalmente per un problemino fisico. Torna Manolas. Assente ovviamente lo squalificato Mario Rui. Di seguito l'elenco completo.

I convocati: Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.