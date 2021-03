Un'altra arma per la corsa Champions

Il Napoli dopo il recupero dei suoi due centravanti, Mertens e Osimhen, sta per recuperare anche il suo terzo attaccante centrale. Andrea Petagna infatti continua la sua marcia di recupero per il ritorno in campo.

L'UTILITA' - Nelle ultime gare il Napoli davanti sta procedendo con la staffetta tra Mertens e Osimhen, ma una terza punta dalle caratteristiche totalmente diverse dei primi due sarebbe molto importante per questo finale di stagione. Petagna è stato molto utile nel momento più difficile della squadra di Gattuso, su 5 reti totali segnate, ben 3 sono risultate decisive per la vittoria degli azzurri contro Benevento, Sampdoria e Empoli in Coppa Italia. Adesso torna nel suo ruolo di inizio stagione, la terza punta, e può essere l’arma in più negli assedi finali delle gare. La forza fisica del ‘bulldozer’ azzurro può tornare molto utile soprattutto contro le piccole, tutte barricate dietro per cercare punti salvezza. In questo finale di campionato serve l’aiuto di tutta la rosa per una corsa alla Champions che sarà decisa da pochissimi punti.

IL RITORNO - L’ex Spal oggi si è allenato in parte in gruppo e contro il Crotone potrebbe essere tornare ad essere convocato dopo più di un mese di stop. L’infortunio muscolare alla coscia destra risale infatti a metà febbraio. L’ultima apparizione fu il 13 febbraio, titolare per 75 minuti nella gara di campionato vinta al Maradona contro la Juventus. Nel recupero, proprio contro i bianconeri, potrebbe dare di nuovo il suo prezioso contributo alla causa azzurra.