VIDEO - Alvino: "James? Resto ottimista, si procede da piano ma pensavo si chiudesse prima"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino è stato interrogato sui temi di mercato: "Me lo scrivete in tanti, per Lozano è tutto a posto ma non c'è certezza della disponibilità per la prima gara di Firenze. Anche una conferenza al momento non è previsto. Ancelotti ha detto che alla fine saremo tutti contenti, lui ha fatto dei nomi, due di questi sono già del Napoli, ovvero Manolas e Lozano. Un altro è James, aspettiamo la fine per tirare le somme. James? Tutto prosegue nei piani dei professionisti che lavorano all'operazione. Pensavo si potesse chiudere prima, ma resto ottimista sull'esito dell'operazione".