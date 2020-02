VIDEO - Maradona: "Messi non sarebbe in grado fare quanto ho fatto io, ma potrebbe giocare nel Napoli"

Diego Maradona ha parlato ai media argentini, tornando sulla partita di ieri del San Paolo tra Napoli e Barcellona, sopratutto soffermandosi sulla figura di Lionel Messi, ieri per la prima volta sul prato dell'impianto di Fuorigrotta: "Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi, anche se è arrivato al San Paolo quando ormai è in decadenza. Messi non ha vissuto quello che ho vissuto io, questo è il vantaggio che porto rispetto a lui, ma può giocare tranquillamente a Napoli. Non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io (ride, ndr). Vorrei che i napoletani avessero un Messi".