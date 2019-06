VIDEO - Meret si racconta: "Sogno il mondiale. Buffon il mio idolo, volevo fare il portiere da bambino"

Intervista tripla per i tre portieri della Nazionale Italiana Under 21 in attesa degli Europei: Emil Audero, Lorenzo Montipò ed il portiere del Napoli Alex Meret. Queste le risposte del portiere azzurro

Portiere perchè? Perchè il ruolo mi ha sempre affascinato, ci ho iniziato sin da subito.

La prima volta con i guanti? A 4-5 anni i primi guanti regalati erano quelli di Gigi Buffon e li indossai subito.

Il mio idolo da bambino? Gigi Buffon.

Il portiere più forte della storia della Nazionale? Dino Zoff e Gigi Buffon.

Rituali e scaramanzie prima di entrare in campo? Do’ i pugni a tutti i miei difensori.

Chi è più simpatico? Bella sfida tra Audero e Montipò.

Il più silenzioso? Io.

Il più permaloso? Audero.

Il più social? Poco tutti e tre

Il più tatuato? Montipò, dato che io e Aureo non ne abbiamo

Il più forte? Tutti e tre.

Quale caratteristica ruberei dei due? Da Audero il gioco con i piedi, da Montipò forse le uscite e la serenità.

Il sogno con la nazionale italiana? Adesso l’Europeo, poi giocare e vincere il Mondiale.