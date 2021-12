VIDEO - Rrahmani in conferenza: "Gara speciale, ora si vedranno i giocatori veri!"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Leicester, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa.

E' mancato un po' d'equilibrio nell'ultimo periodo? "Gli equilibri ci sono stati anche quando non abbiamo vinto, l'importante è stare concentrati e dare il massimo".

Domani gara da dentro o fuori, cosa scatta nella testa? "Sono partite speciali, solo 90' che decidono, dobbiamo entrare in campo pronti e dare tutto come ho detto prima".

Cosa è cambiato con Spalletti? "E' cambiato che sto giocando di più (ride, ndr), in una squadra forte come il Napoli devono esserci sempre due giocatori forti per ruolo, in difesa al centro ce ne sono 4. Il mister chiede sempre cose diverse, in base anche all'avversario, prima di ogni gara serve sempre concentrazione".

Cosa ti aspetti dalla partita e dal pubblico? "Sono 90' decisivi, tutti sognano queste partite, qui si vedono i giocatori veri che hanno carattere e sanno cosa vogliono".

Nell'era ADL il Napoli ha sempre passato il girone, non qualificarsi sarebbe un fallimento europeo? Vi sentireste responsabili? "Noi abbiamo responsabilità sempre, non solo domani, anche in campionato, vogliamo vincere e giocheremo per vincere, poi qualche volta in campo non accade ciò che vogliamo".

Sei un punto fermo, ma dove pensi di dover migliorare? "Sempre si può migliorare, anche nelle squadre migliori, ci sono momenti di partita in cui devi migliorare in tanti aspetti tecnici".