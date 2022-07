VIDEO - Spalletti saluta Mertens? "E' andato via con Insigne, Koulibaly etc ma ne arriveranno altri"

Spalletti saluta Mertens? Nel corso della presentazione ufficiale della squadra il belga è stato inserito nell'elenco di quelli ormai andati

Spalletti saluta Mertens? Nel corso della presentazione ufficiale della squadra il belga è stato inserito nell'elenco di quelli ormai andati: "Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve mancare mai è il vostro supporto e il vostro entusiasmo. Stiamo uniti e forza Napoli!" ha detto l'allenatore del Napoli.