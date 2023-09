Zielinski lascia l’allenamento, Federazione polacca: “E’ solo giù di tono, si sente stanco…”

Piotr Zielinski ha lasciato anzitempo l'ultimo allenamento con la Polonia. Il motivo? Alcuni media polacchi avevano parlato di infortunio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski ha lasciato anzitempo l'ultimo allenamento con la Polonia. Il motivo? Alcuni media polacchi avevano parlato di infortunio, una voce però smentita dalla Federazione. "Sciocchezze", dice Jakub Kwiatkowski, portavoce della Federcalcio polacca, secondo alcune dichiarazioni riportate da SportoweFakty WP:

"Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci perché è vero che ha terminato l'allenamento prima, ma solo di qualche minuto, non mezzora prima. Zielu è semplicemente giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, è giusto fargli terminare l'allenamento prima come misura preventiva. Non c'è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari".