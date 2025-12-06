Buongiorno a DAZN: "Napoli-Juve: Capitan America contro Ironman, per me è speciale. Chiariti con Conte. Sullo Scudetto..."

In vista di Napoli-Juventus, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Anche Rigorista? Era la mia prima volta in carriera che tiro un rigore, sono stato contento ed è andata bene: siamo riusciti a passare il turno, quindi sono contento".

Roma è stata una conferma della nostra forza o ci dà consapevolezza nuova? “Ogni partita ce la deve dare, deve essere uno stimolo per migliorare. Noi dobbiamo avere lo stesso spirito delle ultime partite, perché è quello che ci ha contraddistinto. Quindi dobbiamo continuare su questa strada".

Conte ha ripetuto: ‘Se vogliamo, possiamo’. E’ solo uno slogan o un punto di svolta della stagione? “Conte ha ragione nelle sue frasi, ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo sudare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, serve faticare duro ed essere sempre uniti".

Cos’è successo dentro lo spogliatoio durante la sosta? “Ci siamo chiariti nello spogliatoio, con il mister che ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Quindi siamo contenti di aver ritrovato questo spirito e questa energia. Speriamo di proseguire così”.

Solidità difensiva? “Per noi è fondamentale tutta la fase difensiva, viene fatta da tutti i giocatori in campo e non solo dai difensori. Parte dagli attaccanti che si devono sacrificare per cercare di non subire gol".

Come è il tuo rapporto con Spalletti che ti ha allenato in Nazionale? “C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto nel periodo in Nazionale. Cercheremo di preparare la partita al meglio e poi vedremo come andrà".

Arriva la Juve, è derby per te che sei torinese. “E’ chiaro che per me è una partita speciale, però allo stesso tempo cercherò di affrontarla come tutte le altre partite, dando il massimo e mettendomi a disposizione della squadra".

Come la vive la mia famiglia? "La mia famiglia è del Toro, la verranno a vedere e sono tutti dalla mia parte, sperano che possiamo vincere. I miei genitori e mia sorella mi seguono sempre, ma devo dire che tutta la famiglia guarda le partite ed in particolare questa qui".

Lotta scudetto con più squadre? “Secondo me ci sono tante squadre che possono competere, sarà un campionato difficile e lo è, come abbiamo visto. Non cercare di non mollare ma continuare a lavorare, perché le altre squadre sono attrezzate".

Velocità di pensiero in campo, cosa stai studiano ora? “Ora sto studiando il management dello sport e ho consegnato la tesi da poco. Sicuramente, come ho già detto, lo studio tiene e tenere il cervello allenato ed aiuta anche in campo a prendere le decisioni giuste in poco tempo. Cerco sempre di farlo”.

Cosa cambia da centrale a 4 alla linea a 3? "Da braccetto ho l’opportunità di aiutare di più in fase offensiva con qualche inserimento avanzata. Però non ho una preferenza, mi piacciono entrambi i ruoli. Adesso sono contento comunque di giocare".

Che enigma è Napoli-Juventus? “Sicuramente di resistenza, ci saranno tanti duelli e tanta energia in campo, alla la spunterà chi resisterà meglio”.

Un supereroe per parte? “Al Napoli Capitan America, che ha l’elmetto e lo scudo e deve resistere e non molla mai. Per la Juventus direi Ironman, facciamo un Avenger Civil War (ride, ndr)”.