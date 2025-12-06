Alvino risponde a Zuliani: "Con 350mila turisti in arrivo, i pochi posti liberi costavano troppo..."

La Juventus dell'ex Luciano Spalletti ha deciso di arrivare a Napoli solo nella giornata di domani, quando alle 20.45 andrà in scena al Maradona la sfida contro gli azzurri di Antonio Conte. Il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio account X, rispondendo anche allo juventino Zuliani: "La Juventus parte per Napoli domani, i produttori di fuochi d’artificio non ci rimangono male, come qualcuno ha detto, perché hanno i depositi vuoti da maggio scorso.

La verità è che con 350 mila turisti in arrivo in città, posti in albergo non ne hanno trovati e quelli liberi con vista sul golfo più bello del mondo, evidentemente costavano troppo per chi è in piena 'spending review'!".