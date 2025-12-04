Tuttonapoli Napoli-Juve, probabili formazioni: tornano i titolari, Conte riflette sul centrocampo

vedi letture

Se Napoli-Juventus è sempre una delle partite più attese della stagione, quest'anno lo sarà ancor di più: infatti, domenica alle ore 20:45 per la prima volta Luciano Spalletti ritornerà allo Stadio Diego Armando Maradona, da avversario e da tecnico bianconero. Dall'altro lato uno che che in bianconero ci è già stato e ci ha vinto, Antonio Conte, ma che dall'anno scorso lavora per portare in alto l'azzurro a cui ha portato subito uno Scudetto. Una gara alquanto singolare quindi: da oltre 40 anni in Serie A non si sfidavano due allenatori che hanno conquistato entrambi un tricolore con la squadra avversaria. Ambedue le formazioni hanno poi una situazione critica dal punto di vista degli infortuni, aggiungendo una classifica che può ribaltarsi da un momento all'altro... Insomma, Napoli-Juventus sarà un match persino più infuocato del solito.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve fare i conti con l'ennesimo infortunio: stavolta a finire ai box è Stanislav Lobotka, acutizzando l'emergenza a centrocampo. In porta nel 3-4-2-1 ci va l'eroe di coppa Milinkovic-Savic, dopo il turnover si ricompone il trio di difesa Beukema-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsia destra agirà capitan Di Lorenzo, dall'altro lato è ballottaggio tra Spinazzola e Olivera, quest'ultimo il favorito; in mediana invece accanto a McTominay sono rimaste solo due alternative, Elmas e Vergara, e potrebbe toccare proprio al macedone. In attacco, riecco dal primo minuto Neres e Lang con Hojlund a fare da riferimento centrale.

Le ultime sulla Juventus

Luciano Spalletti ha ricevuto due pessime notizie in settimana: hanno rimediato un grave infortunio Vlahovic e Gatti, il tecnico bianconeri deve correre ai ripari. Dunque, 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, in difesa gli uomini sono contati, tocca a Kalulu, Kelly e Koopmeiners. In cabina di regia ecco Locatelli con Khephren Thuram al suo fianco, larghi a centrocampo Cambiaso e uno tra McKennie e Kostic. Sulla trequarti ci saranno Yildiz e Conceiçao ad agire a supporto della prima punta, dove è ballottaggio David-Openda per rimpiazzare il bomber serbo.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 7 dicembre ore 20:45

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Elmas-Vergara 60-40%, Olivera-Spinazzola 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez, Lobotka

JUVENTUS (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: McKennie-Kostic 55-45%, David-Openda 55-45%

Indisponibili: Milik, Bremer, Pinsoglio, Rugani, Vlahovic, Gatti

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net ed i commenti su Radio Tutto Napoli