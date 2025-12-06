Spalletti, il tatuatore dello scudetto svela: "Voleva tatuarsi solo la lettera 'N' del Napoli"

Valentino Russo è tatuatore che ha fatto il tatuaggio del terzo scudetto del Napoli a Luciano Spalletti. In un'intervista uscita oggi su Repubblica, ha svelato qualche retroscena dell'episodio: "Luciano Spalletti voleva essere accompagnato ogni giorno dal ricordo indelebile dello scudetto vinto con il Napoli e per questo si rivolse a me. Era sicurissimo di quello che stava facendo e sono convinto che non se ne sia mai pentito.

Voleva tatuarsi solo la lettera “N” stilizzata del Napoli sull’avambraccio sinistro, io gli consigliai di aggiungere lo scudetto con il numero 3 e Spalletti ne fu subito entusiasta. Ci vollero due ore per completare il lavoro. Teneva tantissimo a quel tatuaggio, mentre glielo facevo mi osservò attentamente, sembrava un test. Parlammo tanto, mi colpì per la sua umiltà, insolita nel mondo del calcio".

Spalletti alla Juve? Che male c’è? Ricordi di vita e professionalità possono convivere. Anche io tifo Napoli, ma se un giocatore della Juve mi chiede un tatuaggio, glielo faccio volentieri.

Fischi del Maradona? No, merita solo applausi. Per lo scudetto che ci ha regalato e anche per quel tatuaggio: l’ha voluto per rivivere ogni giorno le emozioni di Napoli.