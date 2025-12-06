Conte-Spalletti, la sfida inedita di Napoli-Juve: accadrà per la prima volta

Il confronto tra Antonio Conte e Luciano Spalletti rappresenta un inedito assoluto: i due allenatori, nonostante carriere ricche e intrecciate, non si erano mai affrontati in una gara ufficiale. Napoli-Juventus diventa così un appuntamento carico di significati, come sottolinea Il Mattino, che parla di un incrocio particolare tra due tecnici dalla storia calcistica quasi speculare. Da un lato Conte, simbolo della Juventus per anni, protagonista di successi in Italia e in Europa, oggi alla guida del Napoli; dall’altro Spalletti, napoletano per la cittadinanza onoraria, che dopo l’esperienza in azzurro siede ora sulla panchina bianconera.

"Lo spettacolo solo in campo? No, Napoli-Juventus sarà soprattutto show in panchina..." – recita il virgolettato che racconta perfettamente la portata emotiva della sfida. Le loro carriere si sono incrociate più volte: dal Napoli condiviso alla Nazionale, fino all’Inter che Spalletti avrebbe voluto trattenere e che Conte gli “strappò” prima di vincere lo scudetto. Domani sera ci sarà spazio per strette di mano e rispetto, come tra grandi allenatori. "Ma tra i due c'è sempre e sempre ci sarà un conto aperto, un detto e non detto, un prima e dopo senza esclusione di colpi".