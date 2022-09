Zielinski 'perdonato' dai quotidiani: "Il migliore in campo, ma i rigori sbagliati pesano"

Due rigori falliti ma tanta generosità e qualità per Zielinski contro i Rangers di Glasgow. Per questo motivi i giornali non lo penalizzano

"Il migliore per tiri, sfondamenti, tocchi, ma il rigore sbagliato due volte pesa". Voto 6 per il Corriere dello Sport

"Sbaglia il rigore due volte: grave. Però: al 2’ scheggia il palo da fuori. E strappa e ispira. Quando si accende, il Napoli s’illumina: geniale il tocco con cui lancia il Cholito verso il rigore". Voto 7 per Tuttonapoli

"Macchia una grande prestazione sbagliando non uno, ma addirittura due calci di rigori. La valutazione ne risente, ma la prova resta assolutamente positiva, colpendo un legno ad inizio gara, eludendo sempre la pressione giocando di prima e creando le azioni più pericolose".