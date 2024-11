A causa delle nazionali c'è già una novità di formazione per la Roma

Il Napoli tornerà domani in campo per la ripresa degli allenamenti. Olivera sarà come sempre l’ultimo a rientrare alla base, considerando che l’Uruguay giocherà nella notte italiana tra martedì e mercoledì in Brasile contro la Seleçao nelle qualificazioni mondiali e difficilmente riuscirà e ricominciare la preparazione prima dell’immediata vigilia.

Spinazzola, insomma, si candida per partire dal primo minuto contro la Roma esattamente com'è accaduto a Empoli, in coda alla sosta precedente.