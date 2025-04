A Monza può esserci un esordio dal 1': Conte e la possibile carta Rafa Marin

Rafa Marin ha ancora fame di vetrina e occasioni ed a Monza potrebbe toccare a lui. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come lo spagnolo potrebbe averne una sabato a Monza per la prima volta da titolare in campionato: "L'infortunio recente di Juan Jesus, unito a quello precedente di Buongiorno che difficilmente recupererà per la sfida dell'U-Power Stadium, concede una concreta opportunità al difensore, 23 anni a maggio, che è stato anche il primo acquisto estivo del ds Manna.

Nel pieno dell'emergenza, Conte potrebbe affidarsi a lui. Insieme a Rrahmani sono gli unici due centrali disponibili in organico. La squadra, intanto, ieri è tornata subito ad allenarsi e in serata, poi, si è ritrovata a cena ai Camaldoli. Un altro appuntamento lontano dal rettangolo verde per fare gruppo e divertirsi insieme nel momento clou del campionato. Da oggi di nuovo testa al campo, al Monza".