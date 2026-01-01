ADL: "2025 entusiasmante, ci impegneremo per fare meglio. Vi auguro un 2026 colmo di gioie e salute"

vedi letture

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha postato sul proprio account gli auguri di buon anno a tutto il popolo azzurro: "Cari tifosi e simpatizzanti del Napoli ovunque nel mondo, cari napoletani. Dal profondo del cuore auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un 2026 colmo di gioie e di salute.

Che il nostro impegno con il calcio e con il cinema porti divertimento, passione e serenità, soprattutto a chi ha bisogno di sorridere. Il 2025 per noi è stato entusiasmante. Ci impegneremo ancora di più per fare meglio. Non sarà semplice ma ce la metteremo tutta. Buon anno!".

Cari tifosi e simpatizzanti del Napoli ovunque nel mondo, cari napoletani. Dal profondo del cuore auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un 2026 colmo di gioie e di salute. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 31, 2025