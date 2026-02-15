McTominay verso il rinnovo! Agente in Italia per trattare, c'è l'ok di Scott: la nuova scadenza

L’assenza pesa, ma lo sguardo del club va oltre l’emergenza. In casa Napoli si lavora anche sul domani, con Scott McTominay al centro del progetto. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte dovrà rinunciare ancora al suo centrocampista più incisivo in una gara chiave per l’Europa, ma il club considera McT non solo un pilastro del presente, bensì una colonna del futuro.

Proprio in quest’ottica sono iniziati i dialoghi per il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2028. A inizio settimana l’agente Colin Murdock è arrivato dall’Inghilterra e ha incontrato il ds Giovanni Manna per impostare le basi di un rinnovo fino al 2030. L’idea condivisa è chiara: rafforzare il legame e continuare insieme, costruendo il Napoli che verrà attorno alla forza e alla leadership di McTominay