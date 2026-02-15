Politano a DAZN: "Abbiamo il potenziale per vincerle tutte, ma dobbiamo partire da stasera"

Prima della sfida tra Napoli e Roma, l'esterno azzurro Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Oggi c'è una bella responsabilità, per me e per la squadra. Martedì purtroppo siamo usciti dalla coppa Italia. Mancano 14 partite, abbiamo il potenziale per vincerle tutte ma dobbiamo partire da stasera.

Il gol? Mi manca e devo lavorarci di più, anche in settimana: magari arriverà stasera. Nella Roma sono cresciuto ed è grazie a loro che sono arrivato qui, li ringrazierò sempre e sarò grato per avermi fatto diventare un calciatore".