Ufficiale Napoli-Roma, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Gasperini

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della 25esima giornata di Serie A. Conte deve fare i conti con l'infortunio di Scott McTominay, che non recupera dopo i problemi muscolari riscontrati a Genova. Al posto dello scozzese sarà ancora Elmas a fare coppia con Lobotka in mezzo al campo, completano il reparto Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra. Tra i pali gioca, così come in Coppa Italia, Milinkovic-Savic, davanti al serbo la linea difensiva a tre è composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, che torna titolare dopo i gravi errori di Marassi. In attacco Politano torna titolare dopo l'infortunio muscolare, l'altro trequartista dietro a Hojlund è ancora Vergara.

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.