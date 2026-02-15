Conte a DAZN: "Sensazioni buone, può uscire una buona gara. Non attenderemo, aggrediremo la Roma"

Prima della gara contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: "Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como. Arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai quarti di Finale. La squadra è in buone condizioni, c'è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno facendo bene. Capita di aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno.

Abbiamo preparato la solita partita che facciamo, non attenderemo e aggrediremo la Roma quando terrà palla e quando la riconquisteremo cercheremo delle soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Penso possa uscirne una bella partita".