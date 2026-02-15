Conte a DAZN: "Sensazioni buone, può uscire una buona gara. Non attenderemo, aggrediremo la Roma"

Conte a DAZN: "Sensazioni buone, può uscire una buona gara. Non attenderemo, aggrediremo la Roma"TuttoNapoli.net
di Antonio Noto

Prima della gara contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN: "Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como. Arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai quarti di Finale. La squadra è in buone condizioni, c'è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno facendo bene. Capita di aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno.

Abbiamo preparato la solita partita che facciamo, non attenderemo e aggrediremo la Roma quando terrà palla e quando la riconquisteremo cercheremo delle soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Penso possa uscirne una bella partita".