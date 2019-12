ADL: "Ibra? Priorità è rinforzare il centrocampo. Torniamo squadra col 4-3-3 e la linea alta, i nuovi devono imparare. Su Insigne e Mertens..."

Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Il presidente del Napoli ha parlarto ai giornalisti presenti all'esterno di un Hotel milanese, dove era presente anche l'emittente Sportitalia: “Non si può dar sempre per scontato quello che uno ha immaginato. Noi venivamo da un 4-3-3 osannato in tutta Europa, e quindi Gattuso che lo ha applicato anche al Milan sa di cosa parliamo. Avendo quest'anno ripetuto degli ulteriori innesti, qualcuno ricorda quel modulo lì mentre altri devono fare in fretta a capire. Quelli che già conoscevano se lo dovranno ricordare, ed altri lo dovranno imparare".



Su Gattuso: "E' una persona estremamente garbata, gran lavoratore, ha fatto molto bene al Milan ed è stato un gran calciatore. E' un profilo giusto come lo era anche Carlo, una persona straordinaria. Sono sempre stato molto fortunato al Napoli con gli allenatori".

Su Ibrahimovic: "E' un'altra persona straordinaria, una che ho conosciuto nel passato, estremamente forte con carattere e personalità. Quando c'era Ancelotti abbiamo pensato a Zlatan perchè avrebbe ricoperto un certo tipo di ruolo, adesso io prima di pensare a Zlatan ho altre priorità e devo rimettere in sesto la mia squadra che deve giocare in modo diverso, con una linea molto alta ed una difesa che non deve concedere quello che abbiamo concesso ieri col Parma. Dobbiamo pensare prima a quello che abbiamo in casa e poi rinforzare il centrocampo".

Su Insigne: "I calciatori sono uomini, non sono degli automi e non rispondono come dei computer. Ha bisogno di ritrovarsi, di allenarsi, di trovare quella forza di quel calciatore straordinario che è. Ma è la squadra che deve ritrovarsi, noi giochiamo con la squadra, non giochiamo con i singoli. Quando tutti saranno capaci di fare squadra e ritrovarsi, in un contesto di gioco diverso, risaliremo la china in maniera rapida perché la squadra ha comunque grandi attori con la virtù di saper giocare a calcio".

Su Mertens: "Ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia, sono stato esaustivo?".

IN AGGIORNAMENTO