ADL: “Napoli favoloso! Con i 9 assenti cosa avrebbe fatto finora?“

ADL: “Napoli favoloso! Con i 9 assenti cosa avrebbe fatto finora?“TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:58In primo piano
di Antonio Noto

Il Napoli fa 2-2 a San Siro contro l'Inter. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis twitta orgoglioso sul proprio account X, mettendo in evidenza l'impresa della squadra di Conte che con tantissime assenze da inizio anno è ancora in piena lotta scudetto: "Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?".