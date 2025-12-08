Zazzaroni: "1T impressionante! Poi dopo il pari, Conte non può non aver apprezzato una cosa"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato sul proprio account Instagram il successo del Napoli sulla Juventus: "Il primo tempo del Napoli è stato impressionante. Ha poi saputo uscire dalla fase di stordimento dopo il gol di Yildiz con una determinazione che Conte non può non aver apprezzato. La Juve non cresce, l'aspetto più preoccupante è che non dà mai la sensazione di poter vincere le partite.

Una caratteristica che storicamente le appartiene".