ADL sorridente e rilassato a Roma, ma rifiuta Tapiro: com'è andata con Staffelli

De Laurentiis ha preferito non commentare alcuna situazione del momento nel corso di un incontro ravvicinato con Valerio Staffelli, l’inviato del tg satirico, Striscia la notizia, che ieri mattina l’ha intercettato alla stazione di Roma Termini, di ritorno da Napoli, per consegnargli il Tapiro d’oro. Nella ricostruzione del Corriere dello Sport, il presidente non s’è fermato e non l’ha ritirato. Nelle immagini Aurelio appare anche piuttosto sorridente e rilassato, ma prima il personale ferroviario e poi la scorta hanno energicamente allontanato l’inviato del tg satirico.