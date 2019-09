ADL stuzzica, Napoli risponde: con la Samp almeno in 35mila, in attesa del boom Champions

"Non capisco neanche per quale motivo il Bari in Serie C in proporzione farà più abbonati del Napoli in Serie A. Il tutto dopo aver ridotto il prezzo degli abbonamenti del San Paolo in alcuni settori addirittura del 40% rispetto a 9 anni fa. Se questo vuol dire essere grandi sostenitori del Napoli, permettetemi di sorridere". Aurelio De Laurentiis, nella sua intervista al Corriere dello Sport, ha voluto stuzzicare i tifosi del Napoli, rei di aver sottoscritto pochi abbonamenti e, già dall'anno scorso, criticati di seguire poco da vicino il Napoli. Invece, per il debutto stagionale tra le mura amiche, il San Paolo risponderà presente.

DATI - A riferirlo è il Corriere dello Sport stesso, che sottolinea i numeri importanti previsti per sabato. Già sono 25 mila i biglietti venduti fino a ieri. Una quota che, sommata agli abbonamenti già sottoscritti dai tifosi, autorizza a dire che contro la Samp ci saranno almeno 35 mila spettatori, guardando con un certo ottimismo anche alla prima in Champions League con i campioni del Liverpool, match per cui è chiaramente previsto il boom di presenze. De Laurentiis vuole l'impianto di Fuorigrotta protagonista, la spinta dei supporters, e Napoli c'è, non si fa attendere: il rendimento stagionale passerà anche da qui.