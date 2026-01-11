Raspadori resta un obiettivo! Rai: il Napoli attende una risposta, ma è legato a Lang

Il Napoli resta vigile sul mercato, ma prima di muoversi in entrata deve necessariamente sbloccare le cessioni, complice il cosiddetto blocco soft che limita le operazioni. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, esiste già un principio d’accordo con il Benfica per la cessione in prestito di Lorenzo Lucca.

In caso di addio dell’attaccante, il club azzurro continua a monitorare sempre gli stessi profili per il reparto offensivo, in particolare i due centravanti della Roma, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. Resta inoltre in attesa di una risposta definitiva su Giacomo Raspadori, che rappresenta ancora un obiettivo concreto ma sul quale è avanti la società giallorossa. Il Napoli non ha la forza di investire se non vende Noa Lang.