Video Il Napoli è arrivato a Milano: tanti tifosi, Conte si concede a foto ed autografi

Il Napoli è arrivato a Milano! All'arrivo in albergo grande ovazione per gli azzurri e soprattutto per mister Antonio Conte che s'è anche fermato per accontentare decine di tifosi che chiedevono foto ed autografi. Domani è in programma il big-match contro l'Inter a cui non prenderà parte David Neres che, come vi abbiamo anticipato, non è partito con la squadra per la trasferta milanese non avendo recuperato pienamente dal fastidio alla caviglia sinistra.