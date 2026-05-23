Niente Napoli, Sarri vicinissimo all’Atalanta! Settimana prossima si può chiudere
L’Atalanta sta spingendo con grande decisione per cercare di anticipare la concorrenza e ottenere l’ultimo sì di Maurizio Sarri, con l’obiettivo di chiudere l’operazione. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Napoli è stato anche sondato dal club partenopeo, ma al momento il Napoli sta valutando un ventaglio più ampio di profili. In questo scenario si inserisce proprio la forte accelerazione dell’Atalanta, che negli ultimi giorni e nelle ultime ore ha intensificato i contatti per arrivare al tecnico.
Atalanta-Sarri, accelerazione decisiva verso la chiusura
Il club bergamasco - stando a quanto riferito dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano - avrebbe tutta l’intenzione di provare a chiudere la trattativa già nel corso della prossima settimana. Per questo motivo, gli sviluppi su Sarri restano costantemente da seguire, in attesa delle decisioni finali che riguarderanno direttamente il futuro dell’allenatore.
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