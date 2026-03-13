Manna: "Pianifichiamo futuro con Conte! McTominay rinnova? Ne parliamo. Su Alisson..."
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset in cui ha trattato vari argomenti, dal futuro di Conte a quello di McTominay e Alisson.
In una recente intervista McTominay ha dichiarato di vedersi a Napoli ancora per molti anni. Sappiamo che ha il contratto fino al 2028. Sono arrivate proposte dall’estero per il giocatore? Avete intenzione di rinnovare?
Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, a oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria.
L’impatto di Alisson Santos è stato convincente, come vi state muovendo per il riscatto?
L’impatto di Alisson è stato positivo perché è un ragazzo di grande umiltà, energia e disponibilità al lavoro. Per quanto riguarda il riscatto c’è un diritto che è già definito quindi non c’è bisogno di fare nulla.
State già progettando insieme a mister Conte la prossima stagione?
È normale, si pianifica sempre, ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile e positivo. In altre circostanze non saremmo terzi in classifica e non avremmo vinto una Supercoppa, staremmo parlando di altro, quindi con tranquillità e serenità guardiamo al futuro.
