Ultim'ora Rinnovo Rrahmani, Schira annuncia: "Firme a un passo! Cifre e dettagli"

vedi letture

A riferirlo sul suo canale di Youtube è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Dunque Rrahmani è pronto a legarsi a vita al Napoli

"Amir Rrahmani è a un passo dal rinnovo con il Napoli fino al duemilaventotto con opzione per il duemilaventove. Tre milioni a stagione": questi i dettagli del prolungamento del contratto per il difensore azzurro. A riferirlo sul suo canale di Youtube è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. Dunque Rrahmani è pronto a legarsi a vita al Napoli. Arrivato a Napoli nell’estate del 2020 dall’Hellas Verona per circa 14 milioni di euro, il centrale ha trasformato uno scetticismo iniziale in una leadership tecnica imprescindibile.

Rrahmani, l'arrivo, gli scudetti e ora il rinnovo

Dopo un primo anno di ambientamento, il centrale kosovaro è diventato il perno della difesa azzurra, trovando la sua consacrazione definitiva sotto la gestione di Luciano Spalletti. È nella storica stagione 2022-2023 che Rrahmani entra nel mito del club: in coppia con Kim Min-jae, guida la retroguardia meno battuta del campionato, risultando decisivo per la conquista del terzo Scudetto. Poi bis con Conte un anno fa. Oggi, con quasi 200 presenze in maglia azzurra e il ruolo di capitano del Kosovo, è considerato uno dei difensori più affidabili della Serie A.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.