Futuro Alisson già deciso: l'annuncio della Gazzetta

Un affare, tecnico ed economico. Alisson è stato in grado di cambiare una storia che sembrava scritta, e senza certezze sul lieto fine

Pronto il riscatto per il nuovo talento del Maradona. Alisson è arrivato a Napoli a gennaio in prestito per 3,5 milioni e gli azzurri sembrano già decisi ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 16,5. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che dunque anticipa quella che potrebbe essere la scelta del club azzurro in vista dell'estate.

Alisson, un affare in tutti i sensi

Santos ha tutto ciò che serviva al Napoli per accendere la fase offensiva: un nuovo Neres, che punta a essere il vero post. Alisson intanto fa impazzire tutti, tifosi e anche ex azzurri.