Ultim'ora Alisson Santos-Napoli, Romano: "Lo Sporting apre al prestito! Ecco la cifra necessaria"

vedi letture

Il Napoli accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Noa Lang, passato al Galatasaray. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Allisson Santos, esterno offensivo brasiliano classe 2002 di proprietà dello Sporting di Lisbona. Come spiegato da Fabrizio Romano, i contatti tra i due club si sono intensificati nelle ultime ore per provare a chiudere l’operazione.

Gli azzurri avevano valutato anche Sulemana, ma la situazione in casa Atalanta – legata alla cessione di Lookman – ha complicato la pista. Resta sullo sfondo anche l’opzione Sterling, frenata però da richieste economiche elevate. Per Alisson Santos, invece, lo Sporting avrebbe aperto al prestito oneroso, con una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il Napoli continua a dialogare con gli agenti del giocatore e le sue quotazioni sono in crescita.