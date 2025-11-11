Allarme Anguissa, Gazzetta: problema muscolare durante l’allenamento col Camerun
Brutte notizie per il Napoli da Rabat: Frank Zambo Anguissa si è fermato durante l’allenamento di oggi con il Camerun. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare la cui entità - riporta Gazzetta.it - sarà chiarita soltanto dopo gli esami strumentali. Di certo salterà la semifinale dei playoff mondiali in programma giovedì sera in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo.
In caso di vittoria il Camerun tornerà in campo domenica per la finale contro la vincente di Nigeria-Congo, sempre a Rabat, con in palio un posto ai playoff intercontinentali. Resta ora da capire se Anguissa farà rientro anticipato a Napoli per iniziare subito le cure o se resterà nel ritiro della nazionale per proseguire il recupero sotto la supervisione dello staff medico camerunese.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro