Allarme ultrà polacchi per i napoletani: c'è un precedente 'pericoloso' per i 600 tifosi

Tutti venduti i 30.967 biglietti dello stadio Pilsudski. Di questi 592 saranno tifosi napoletani cui il club azzurro ha rivolto un appello. Un modo per cercare di allentare le tensioni visto che da queste parti non hanno preso bene il divieto di trasferta in Italia per la partita di andata imposto agli ultrà polacchi. Che già nel precedente del dicembre 2015 a Napoli si resero protagonisti di scontri duri. Ripetuti anche in agosto quest’anno a Zagabria quando contro la Dinamo il Legia si giocava l’accesso in Champions. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.