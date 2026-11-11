Retroscena Varela: due clausole complicano i piani del Napoli
Il Napoli comincia a pianificare le prossime mosse di mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Come riferisce il Corriere dello Sport, la società azzurra sta definendo le proprie strategie, pur dovendo fare i conti con i vincoli economici e i parametri che potrebbero condizionare anche la prossima sessione di trasferimenti.
La priorità è il reparto offensivo, dove il grande obiettivo sarebbe Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza e attuale capocannoniere della Serie A. Il centravanti, che compirà 22 anni il prossimo 30 gennaio, si sta mettendo in evidenza con numeri importanti: 9 reti in campionato e 11 gol complessivi in altrettante presenze, considerando anche la Coppa Italia.
Gustavo Varela è il sogno per l'attacco: servono 30 milioni, il Benfica mantiene il controllo
Il Napoli osserva con interesse la crescita del giovane attaccante, considerato un possibile rinforzo per garantire ad Allegri quelle alternative offensive che sono mancate durante l'estate.
L'operazione, però, si presenta tutt'altro che semplice. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il Benfica conserva due clausole sul cartellino del portoghese: una percentuale sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte presentate da altri club, lasciando comunque l'ultima parola al calciatore.
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