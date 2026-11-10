Galderisi: “Centrocampo Napoli tra i migliori d’Italia! Quando rientreranno tutti dirà la sua”

Giuseppe Galderisi analizza il momento del Napoli: per l'ex attaccante, la squadra azzurra ha ancora le qualità per essere protagonista.

Il momento complicato del Napoli e le prospettive della squadra azzurra sono stati al centro delle riflessioni di Giuseppe Galderisi. L'ex attaccante di Hellas Verona, Milan, Juventus e Lazio, intervenuto a margine del Premio La Clessidra ad Anghiari ai microfoni dei media presenti, tra cui Tmw, ha analizzato le difficoltà della formazione partenopea, soffermandosi anche sulle voci di un possibile fine ciclo.

Galderisi: “Il Napoli ha uno dei centrocampi più forti d'Italia”

Interrogato sulla possibilità che il Napoli sia arrivato alla fine di un ciclo, Galderisi ha risposto: “Sì, è una lettura... Per me quello che è successo con Conte non può ripercuotersi su quest'anno. Il Napoli ha uno dei centrocampi più forti d'Italia, quando rientreranno tutti dirà la sua. Nel calcio quando si parte con il piede sbagliato, raddrizzarlo non è facile. Il piccolo errore non ci deve essere per fare la differenza”.