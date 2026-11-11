Napoli, almeno due colpi a gennaio: i nomi sul taccuino di Manna
Il Napoli prepara le strategie per il mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare una rosa messa a dura prova dai numerosi infortuni. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza almeno due acquisti, uno a centrocampo e uno in attacco, per provare a rilanciare le ambizioni degli azzurri nella corsa al quarto posto.
In mediana serve un giocatore di struttura fisica che possa rappresentare un'alternativa ad Anguissa. Tra i profili seguiti figura Mamadou Coulibaly del Monaco, ma la richiesta del club francese, superiore ai 30 milioni di euro, rappresenta un ostacolo importante. Un'altra soluzione potrebbe essere Bakola del Sassuolo.
Mercato Napoli, Allegri chiede rinforzi: nel mirino un centrocampista e un attaccante
La società valuta anche la situazione sulla fascia destra. Favasuli ha convinto, ma le sue caratteristiche sono quelle di un quinto di centrocampo e non di un terzino puro. Per questo motivo resta aperta la ricerca di un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo.
In attacco, invece, si profila l'addio di Lorenzo Lucca. L'ex Udinese potrebbe lasciare Napoli già a gennaio, liberando un posto per un nuovo centravanti che possa alternarsi con Rasmus Hojlund.
Il direttore sportivo Giovanni Manna segue da tempo Gustavo Varela del Monza, considerato uno degli obiettivi principali per il reparto offensivo. L'operazione, però, si annuncia complicata: oltre alla concorrenza, il Napoli dovrà convincere il club brianzolo a privarsi del proprio attaccante nel pieno della lotta per la salvezza.
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