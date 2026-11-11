"Non teme gli haters o i leoni da tastiera": la reazione di Lucca alle critiche social

Momento complicato per Lorenzo Lucca, finito nuovamente al centro delle critiche dopo la prestazione contro la Lazio

Momento complicato per Lorenzo Lucca, finito nuovamente al centro delle critiche dopo la prestazione contro la Lazio. L'attaccante del Napoli è stato accolto dai fischi del Maradona, con una parte del pubblico che ha manifestato apertamente il proprio malcontento per le difficoltà incontrate dal centravanti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla vicenda, sottolineando come il calciatore "non tema gli haters o i leoni da tastiera", dimostrando di conoscere le dinamiche del calcio e le inevitabili contestazioni che accompagnano i momenti negativi.

Lorenzo Lucca contestato dai tifosi, la situazione dell'attaccante

"Sembra paradossale, eppure è la verità: domenica, Lucca è stato trattato come un avversario", scrive il quotidiano, evidenziando come il ventiseienne sia perfettamente consapevole delle regole del mondo del calcio, nel quale prestazioni deludenti possono provocare reazioni anche particolarmente dure da parte dei tifosi.