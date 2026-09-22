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Nuovo infortunio per Anguissa: c'è la lesione dell'adduttore! Il referto

Nuovo infortunio per Anguissa: c'è la lesione dell'adduttore! Il refertoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:04In primo piano
di Antonio Noto
Nuovo stop per Anguissa: gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore destro.

Arrivano novità sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, fermatosi nuovamente dopo essere entrato nel finale della sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista del Napoli si è sottoposto oggi agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore della coscia destra.

Il comunicato del Napoli

Di seguito la nota ufficiale del club azzurro: “Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.